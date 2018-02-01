Работницы киноиндустрии рассказали о домогательствах со стороны известного финского режиссера 01.02.2018 09:53 Около 20 женщин, работающих в киноиндустрии, рассказали о том, что бывший профессор Университета промышленного дизайна Лаури Тёрхёнен совершал домогательства сексуального характера. Тёрхёнен отказался давать комментарии.

В числе прочего рассказывают, что Тёрхёнен во время вступительных экзаменов предлагал девушкам заняться сексом.

Lauri Törhönen Фото: Topi Roos / AOP

Прославившийся как кинорежиссер Лаури Тёрхёнен занимал профессорскую должность в Университете промышленного дизайна с 1995-2006.

Министерство образования, контролирующее деятельность ВУЗов, не получало жалоб на действия Тёрхёнена.

Начальник канцелярии министерства Анита Лехикойнен говорит, что в ВУЗах необходимо понизить порог для подачи жалоб на неподобающие действия:

- У нас глубоко сидит то, что жертвы считают это собственным позором. Может быть, боятся потерять возможности для трудоустройства, боятся потерять лицо. Поэтому, возможно, у нас недостаточно еще мест с низким порогом для того, чтобы пожаловаться на неподобающие действия и сексуальные приставания. Мне кажется, что кампания ”mee too” оздоровит культуру повсюду.

Предлагал заняться сексом

Многие студентки, изучавшие в университете киноискусство, рассказали Yle, что Тёрхёнен неоднократно намекал девушкам заняться сексом, в числе прочего на вступительных экзаменах.

Например, Лаура Тиайнен, поступившая на режиссерское отделение в 2000 году, вспоминает, как Тёрхёнен насильно поцеловал ее в тот вечер, когда были объявлены результаты вступительных экзаменов.

- Прямо перед всеми он засунул свой язык в мой рот. Мне было ужасно стыдно, но другие не обратили внимания.

Спустя два года, поступившая на режиссерское отделение Мари Мантела рассказала о том, как зазвонил ее телефон сразу после объявления результатов. Сидевший в экзаменационной комиссии Тёрхёнен пытался заставить девушку разделить с ним такси.

- Не будь дурочкой, поехали, - уговоры продолжались весь вечер, говорит Мантела.

Одна из студенток вспоминает, как Тёрхёнен предлагал заняться групповым сексом во время экзаменационной сессии.

Журналистское расследование продолжается

Согласно сведениям Yle, домогательства сексуального характера со стороны Тёрхёнена носили регулярный характер. Как говорят женщины, которые дали интервью Yle, многие вокруг знали о домогательствах. Кроме насильных поцелуев профессор, согласно рассказам, неоднократно позволял себе трогать женские бедра и грудь.

Источник: Yle