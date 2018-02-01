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В супермаркете Днепра мужчина нанес себе 7 ножевых ранений и бросался с ножом на людей

01.02.2018 10:05

Охране маркета удалось обезвредить хулигана, а прибывшие на место копы пытались остановить кровотечение, ведь мужчина успел нанести себе семь ножевых ранений

В одном из супермаркетов Днепра буйный покупатель изрезал себе ножом руки и бросался на других посетителей. ЧП произошло 29 января в на пр-те Богдана Хмельницкого.

Фото: pixabay.com

Охране маркета удалось обезвредить хулигана, а прибывшие на место копы пытались остановить кровотечение, ведь мужчина успел нанести себе семь ножевых ранений.

Позже к супермаркету прибыла карета скорой помощи и полицейские сопроводили медиков и изрезанного 29-летнего пострадавшего в больницу.

Несмотря на стражей порядка, мужчина бросался на людей, после чего вызвали психиатрическую бригаду. // Сегодня

 

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