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Во время драки в столичном ресторане зарезали военного-контрактника

01.02.2018 10:14

В Киеве в Днепровском районе на улице Сергиенко от ножевого ранения в шею скончался 22-летний мужчина

 

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

убийство

По предварительной информации, в одном из ресторанов разгорелся конфликт между группой лиц из шести человек неславянской внешности и 22-летним мужчиной.

По словам свидетелей, обе стороны конфликта были навеселе. Спор перешел в драку, во время которой 22-летний мужчина получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.

После этого нападавшие выбежали из ресторана и, по свидетельствам очевидцев, сели в два автомобиля с иностранными номерами Volkswagen и Audi и убежали.

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, погибшим мужчиной 1996 г.р. оказался военнослужащий Вооруженных сил Украины, который служил по контракту.

На место происшествия работают полицейские и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и лиц, причастных к ней.

 

 

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