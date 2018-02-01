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Мошенники предлагают гражданам «порешать вопросы» в суде

01.02.2018 10:35

В пресс-службе Апелляционного суда области настойчиво просят не соглашаться на подобные предложения

Одесситов предупреждают о новых видах мошенничества. Так, жулики звонят горожанам и предлагают за определенную сумму решить судебный спор в их пользу. В пресс-службе Апелляционного суда области настойчиво просят не соглашаться на подобные предложения.

Фото: pixabay.com

"Просим участников судебных процессов и граждан, которым поступили такие звонки, сразу сообщать об этом в правоохранительные органы или обращаться в администрацию суда по телефону (0482) 49-26-47", — сообщили в пресс-службе.

Ранее мошенники пытались от имени муниципалитета выведать банковские данные горожан, предлагая купить "социальные карты", якобы дающие скидки в магазинах. Чиновники подчеркивают, что получить какую-либо дополнительную соцпомощь можно лишь после обращения в горадминистрацию. // Сегодня

 

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