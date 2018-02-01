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На Херсонщине в столкновении охранников предприятия с неизвестными ранения получили шесть человек

01.02.2018 14:00

В Херсонской области правоохранители разбираются в вооруженном конфликте. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшим вечером на одном из предприятий Новой Каховки.

Фото: pixabay.com

"На территорию одного из предприятий проникли около 20 неизвестных лиц и были слышны звуки, похожие на выстрелы. Полицейские установили, что между группой неизвестных и охранников предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены шесть человек. Состояние пострадавших удовлетворительное", – рассказали правоохранители.

В настоящее время участники конфликта находятся в Новокаховском отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. // Сегодня

 

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