На Херсонщине в столкновении охранников предприятия с неизвестными ранения получили шесть человек

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В Херсонской области правоохранители разбираются в вооруженном конфликте. Об этом сообщает местная полиция.
По данным ведомства, инцидент произошел минувшим вечером на одном из предприятий Новой Каховки.
"На территорию одного из предприятий проникли около 20 неизвестных лиц и были слышны звуки, похожие на выстрелы. Полицейские установили, что между группой неизвестных и охранников предприятия произошел конфликт, в результате которого в местную больницу были доставлены шесть человек. Состояние пострадавших удовлетворительное", – рассказали правоохранители.
В настоящее время участники конфликта находятся в Новокаховском отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. // Сегодня
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