Жителька Київщини до смерті забила свого співмешканця пляшкою з-під горілки

01.02.2018 14:10

Після чергової сварки розлючена жінка вирішила помститися своєму коханому та, коли він ліг спати, нанесла декілька ударів по голові скляною пляшкою. Попередньо вони її спільно розпили. Після чого дівчина пішла ночувати до себе додому, залишивши скривавленого чоловіка. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям.