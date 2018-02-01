Жителька Київщини до смерті забила свого співмешканця пляшкою з-під горілки

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Після чергової сварки розлючена жінка вирішила помститися своєму коханому та, коли він ліг спати, нанесла декілька ударів по голові скляною пляшкою. Попередньо вони її спільно розпили. Після чого дівчина пішла ночувати до себе додому, залишивши скривавленого чоловіка. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісні з життям.
Бездиханне тіло 35-річного жителя с. Тарасівка знайшла у будинку його тітка. Поліцейські Києво-Святошинського відділу поліції провели комплекс оперативно-розшукових дій, в результаті встановили та затримали підозрювану - 34-річну співмешканку загиблого.
Наразі жінка знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Тривають слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. // Національна поліція
По Киеву прошел марш “Национального корпуса”, который назывался “Принесение присяги Национальными дружинами”. В нем приняли участие около 600 человек....