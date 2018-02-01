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В Киеве задержали подозреваемых в оказании вооруженного сопротивления полицейским в Днепре

01.02.2018 14:20

В Киеве прошла спецоперация Национальной полиции по задержанию лиц, которых обоснованно подозревают в совершении вооруженного сопротивления полицейским при задержании в Днепре.

Об этом в сети Facebook сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН.

задержание

"Только в Киеве при поддержке спецподразделения КОРД завершилась силовая стадия спецоперации Национальной полиции по задержанию лиц, которых обоснованно подозревают в совершении вооруженного сопротивления полицейским при задержании в Днепре. Тогда пятеро сотрудников полиции получили ранения", - говорится в сообщении.

задержание

Он добавил, что во время операции по задержанию, никто из полицейских, подозреваемых или гражданских лиц не пострадал. 

 

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