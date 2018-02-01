Расстрел бизнесмена в центре Москвы. Киллеры ошиблись?

Киллеры, накануне расстрелявшие бизнесмена Александра Осетрова в бизнес-центре «Святогор-4» около метро «Павелецкая» в Москве, могли перепутать его с другим человеком, считает следствие и друзья пострадавшего. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ). Следователи уже допросили близких Осетрова. Друг бизнесмена заявил, что его, «очевидно», перепутали с кем-то другим. Осетров возглавляет совсем небольшую компанию, которая предоставляет логистические услуги. В прошлом он владел 19% акций НСТ-банка (Носта-банк), который лишился лицензии в 2015 году. Однако еще до лишения банка лицензии Осетров продал свою долю более крупной кредитной организации.

Другой приятель Осетрова, заместитель председателя общественного совета УВД по Северо-Западному округу Москвы, заявил, что, если бы у его друга были проблемы с бизнесом, он бы об этом знал.

Жена Осетрова Ирина отметила, что версия о нападении на ее мужа из-за денег несостоятельна: у коммерсанта с собой не было крупных денежных сумм. Эту информацию подтвердил и его друг, которому после нападения передали вещи Осетрова: кошелек, в котором было 2-3 тысячи рублей, сигареты и зажигалку.

Нападение на Александра Осетрова произошло около 14:50 31 января возле кафе «Буржуа» в бизнес-центре «Святогор-4» на Летниковской улице в Москве. По словам очевидцев, пострадавший «явно в шоковом состоянии» забежал в кафе с улицы, истекая кровью. Сотрудник заведения вывел Осетрова на задний двор, куда вскоре подъехала бригада скорой помощи.

В Осетрова стреляли двое киллеров в масках, которые прибыли на белом автомобиле. После нападения они бросили автомобиль и покинули место происшествие пешком. Сообщается, что нападавшие попали на камеры наблюдения возле бизнес-центра.

Бизнесмен получил ранения в печень и в правую руку. Всего в него стреляли трижды. // Преступная Россия