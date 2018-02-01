В прошлом году в Украину поступило $2,3 млрд. прямых иностранных инвестиций

“Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,3 млрд долларов США в 2017 году”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что завершение большинства программ по рекапитализации банков привело к сокращению объема операций банков по переоформлению долга в уставный капитал до 0,6 млрд долларов по итогам 2017 года (2,1 млрд долларов в 2016 году). Без учета таких операций, чистые поступления прямых иностранных инвестиций за 2017 год выросли на 26% до 1,8 млрд долларов.

Также сообщается, что чистый приток капитала по финансовому счету вырос до 6,4 млрд долларов (по сравнению с 4,7 млрд долларов в 2016 году). Государственный сектор играл значительную роль в поступлении капитала — правительство активно привлекало валютные ресурсы как на внешнем, так и внутреннем рынках.

“Успешное завершение третьего пересмотра программы EFF с МВФ позволило правительству получить очередной транш кредита макрофинансовой помощи от Европейской Комиссии на сумму 0,6 млрд долларов. Также в сентябре 2017 года Украина после четырехлетнего перерыва вернулась на рынки внешних заимствований — чистые привлечения по суверенным еврооблигациям составляли 1,3 млрд долларов. А приобретение банками ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, привело к сокращению активов банковской системы на 0,6 млрд долларов”, - добавили в НБУ.

Напомним, международные резервы Украины выросли на 21% и составляют 18,8 млрд долларов. // УНН