В Днепре на пожаре в частном доме погиб маленький ребенок

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Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Трагедия произошла сегодня утром на улице Кемеровская Амур-Нижнеднепровского района города.
«На момент прибытия на место происшествия было установлено, что пожар возник в середине жилого дома. По словам матери внутри находилась ее дочь 2016 года рождения. В ходе разведки бойцы ГСЧС в доме обнаружили тело погибшего ребенка», — отметили спасатели.
В результате пожара огонь уничтожил крышу и домашнее имущество. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.
Причина возгорания устанавливается. // Realist
По Киеву прошел марш “Национального корпуса”, который назывался “Принесение присяги Национальными дружинами”. В нем приняли участие около 600 человек....