В Днепре на пожаре в частном доме погиб маленький ребенок

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла сегодня утром на улице Кемеровская Амур-Нижнеднепровского района города.

«На момент прибытия на место происшествия было установлено, что пожар возник в середине жилого дома. По словам матери внутри находилась ее дочь 2016 года рождения. В ходе разведки бойцы ГСЧС в доме обнаружили тело погибшего ребенка», — отметили спасатели.

В результате пожара огонь уничтожил крышу и домашнее имущество. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается. // Realist