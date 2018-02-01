Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В Днепре на пожаре в частном доме погиб маленький ребенок

01.02.2018 14:50

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла сегодня утром на улице Кемеровская Амур-Нижнеднепровского района города.

пожар

«На момент прибытия на место происшествия было установлено, что пожар возник в середине жилого дома. По словам матери внутри находилась ее дочь 2016 года рождения. В ходе разведки бойцы ГСЧС в доме обнаружили тело погибшего ребенка», — отметили спасатели.

 

В результате пожара огонь уничтожил крышу и домашнее имущество. Площадь пожара составила 48 квадратных метров.

Причина возгорания устанавливается. // Realist

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...