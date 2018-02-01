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Смела в Черкасской области осталась без отопления

01.02.2018 15:20

Котельные в городе Смела (Черкасская область) в четверг, 1 февраля, отключили от газа. Об этом сообщает пресс-служба Смелянского городского совета.

"Сегодня, 1 февраля, по указанию ОАО "Черкассыгаз" в городе отключили от газа все котельные", - говорится в сообщении.

Фото: город Смела (smela-city.org.ua)

Как сообщает местное издание "ПроЧерк", в связи с отключением газа жители Смелы устроили пикет и перекрыли трассу "Киев-Днепр".

Также отмечается, газ отключен из-за долгов частной структуры - ООО "Смела Энергоинвест". Сообщается, что долг компании достиг уже почти 200 млн гривен.

Издание добавляет, что по факту присвоения средств должностными лицами теплоснабжающих предприятий "Смела Энергоинвест" открыто производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 356 (самоуправство), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за задолженности теплоснабжающих предприятий город Славутич (Киевская область) 30 января 2018 отключили от газоснабжения. // РБК-Украина

 

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