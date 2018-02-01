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На Киевщине у «подпольщиков» изъяли поддельного кофе на 2 миллиона гривен

01.02.2018 15:31

В Киевской области разоблачили подпольное производство кофейной продукции известных торговых марок.

Об этом сообщили в департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

На Киевщине разоблачили подпольное производство кофе и изъяли контрафакта на 2 миллиона гривен

Как отмечается, правоохранители установили место расположения цехов и места сбыта фальсифицированной продукции, которая была представлена несколькими видами: зерновой кофе, растворимый и кофейные напитки. Для продажи использовали торговые знаки мировых производителей этой продукции.

На Киевщине разоблачили подпольное производство кофе и изъяли контрафакта на 2 миллиона гривен

"Работники областного управления защиты экономики, Бориспольского отдела полиции и Бориспольской местной прокуратуры изъяли более 250 кг контрафактной продукции не только на подпольных производствах, но и в точках ее реализации", - добавили в полиции, уточнив, что стоимость изъятого контрафакта составляет 2 миллиона гривен.

Кроме того, полицейские изъяли оборудование, необходимую тару и записи с "черной" бухгалтерией.
 
Сейчас открыто уголовное производство по факту подделки товаров. // ТСН

 

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