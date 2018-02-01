На Киевщине у «подпольщиков» изъяли поддельного кофе на 2 миллиона гривен

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В Киевской области разоблачили подпольное производство кофейной продукции известных торговых марок.
Об этом сообщили в департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.
Как отмечается, правоохранители установили место расположения цехов и места сбыта фальсифицированной продукции, которая была представлена несколькими видами: зерновой кофе, растворимый и кофейные напитки. Для продажи использовали торговые знаки мировых производителей этой продукции.
"Работники областного управления защиты экономики, Бориспольского отдела полиции и Бориспольской местной прокуратуры изъяли более 250 кг контрафактной продукции не только на подпольных производствах, но и в точках ее реализации", - добавили в полиции, уточнив, что стоимость изъятого контрафакта составляет 2 миллиона гривен.
Кроме того, полицейские изъяли оборудование, необходимую тару и записи с "черной" бухгалтерией.
Сейчас открыто уголовное производство по факту подделки товаров. // ТСН
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