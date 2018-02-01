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Министр транспорта и... разведки Израиля призвал Нетаньяху отозвать посла из Польши

01.02.2018 15:42

Министр транспорта и безопасности дорожного движения, министр разведки Израиля Исраэль Кац призвал главу правительства Биньямина Нетаньяху отозвать посла из Польши.

Об этом сообщает newsru.co.il.

Фото: Исраэль Кац (facebook.com-katzisraellikud)

Так, Кац сегодня, 1 февраля 2018 года, призвал Нетаньяху распорядиться немедленно отозвать посла Израиля в Польше Анну Азари для проведения консультации.

Как сообщается, Кац призывает к этому шагу в знак протеста против принятия польским Сенатом закона об Институте национальной памяти, которым, в частности, запрещается указывать на причастность поляков к Холокосту.

"Закон, принятый поляками, - это отказ от ответственности и отрицание участия Польши в Холокосте", - считает Кац.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль выступает категорически против принятия Сенатом Польши закона об Институте национальной памяти, которым запрещается указывать на причастность поляков к Холокосту. // РБК-Украина

 

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