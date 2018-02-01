Полиция выясняет обстоятельства очередной стрельбы в Одессе

В Одессе на улице Королева, что в Киевском районе города, произошла стрельба.

Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По предварительной информации, во время задержания подозреваемых в совершении краж из автомобилей сотрудниками уголовного розыска было применено оружие травматического действия. Один из злоумышленников травмирован.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства инцидента.