Полиция выясняет обстоятельства очередной стрельбы в Одессе

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В Одессе на улице Королева, что в Киевском районе города, произошла стрельба.
Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе пресс-службе ГУНП в Одесской области.
По предварительной информации, во время задержания подозреваемых в совершении краж из автомобилей сотрудниками уголовного розыска было применено оружие травматического действия. Один из злоумышленников травмирован.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства инцидента.
По Киеву прошел марш “Национального корпуса”, который назывался “Принесение присяги Национальными дружинами”. В нем приняли участие около 600 человек....