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СБУ викрила механізм фінансування тероризму через конвертацію криптовалют (відео)

01.02.2018 16:05

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрили механізм фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР» через конвертацію криптовалют.

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що група громадян Росії та України організувала у Києві та Черкасах так звані «ферми» з вирощування криптовалют.

СБУ

Цифрові кошти конвертувалися зловмисниками у гроші, які перераховувалися на тимчасово окуповані терористами території, зокрема на фінансування незаконних збройних формувань бойовиків. Учасники групи також направляли частину грошей на «підтримку» низки інтернет-ресурсів терористів, які здійснювали антиукраїнську пропаганду.

Оперативники спецслужби задокументували, що частина криптовалюти перераховувалася безпосередньо з РФ на електронні гаманці українських спільників. Співробітники СБ України встановили, що обладнання для «вирощування» криптовалют контрабандою переправлялося в нашу країну з Росії.

Під час комплексу слідчих дій правоохоронці виявили обладнання та речові докази, які підтверджують проведення незаконних операцій для фінансування так званих «ЛНР/ДНР». 

Триває досудове слідство. 

Прес-центр СБ України

 

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