Викрито на хабарі двох посадовців львівської залізниці (відео)

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Співробітники Служби безпеки України викрили у Львові на хабарі одного з керівників підрозділу лінійного відділу філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця».
Правоохоронці встановили, що керівник разом з підлеглою вимагали з місцевого підприємця гроші за списання заборгованості за витрачену понад встановлений ліміт електроенергію. Свої «послуги» зловмисники оцінили у п`ятнадцять тисяч гривень – половину від заборгованої суми.
Оперативники спецслужби затримали посадовців у їх службовому кабінеті після одержання всієї суми неправомірної вигоди.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.
Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури та за сприяння департаменту безпеки ПАТ «Укрзалізниця».
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