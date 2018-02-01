Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Викрито на хабарі двох посадовців львівської залізниці (відео)

01.02.2018 16:17

Співробітники Служби безпеки України викрили у Львові на хабарі одного з керівників підрозділу лінійного відділу філії «Енергозбут» ПАТ «Укрзалізниця».

Правоохоронці встановили, що керівник разом з підлеглою вимагали з місцевого підприємця гроші за списання заборгованості за витрачену понад встановлений ліміт електроенергію. Свої «послуги» зловмисники оцінили у п`ятнадцять тисяч гривень – половину від заборгованої суми.

СБУ

Оперативники спецслужби затримали посадовців у їх службовому кабінеті після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури та за сприяння департаменту безпеки ПАТ «Укрзалізниця». 

Прес-центр СБ України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...