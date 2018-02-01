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МОК: оправдание части российских спортсменов не означает, что их пригласят на Олимпиаду-2018

01.02.2018 16:40

Оправдание Спортивным арбитражным судом (CAS) 28 российских спортсменов не означает, что они смогут выступить на зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Об этом говорится в заявлении Международного олимпийского комитета, передает УНН.

МОК: оправдание российских спортсменов не означает, что их пригласят на Олимпиаду-2018

"Результат решения CAS не означает, что те 28 спортсменов будут приглашены на Игры. Отсутствие санкций автоматически не предоставляет привилегии для получения приглашения. В этом контексте важно отметить, что на пресс-конференции Генеральный секретарь CAS подчеркнул, что решение суда "не означает, что эти 28 спортсменов признаны невиновными"", - говорится в заявлении.

В МОК отметили, что решение Исполнительного комитета МОК от 5 декабря 2017 года, которым был дисквалифицирован Олимпийский комитет России, остается в силе. Таким образом, российские спорстмены смогут участвовать в Олимпиаде только по приглашению МОК.

Отметим, ранее Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию 28 российских спортсменов и отменил их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил. Результаты этих спортсменов, показанные на Олимпиаде в Сочи, будут восстановлены. В то же время 11 спортсменов не были оправданы.

Как сообщал УНН, 5 декабря МОК запретил сборной России выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом. Российские спортсмены будут соревноваться в Пхенчхане под нейтральным флагом. Список спортсменов, которые будут допущены к Играм, должен обнародовать МОК.

 

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