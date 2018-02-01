На Донеччині засуджено чергову інформаторку терористів

За матеріалами Служби безпеки України на Донеччині до п’яти з половиною років позбавлення волі засуджено інформаторку терористичної організації «ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що у січні 2015 року мешканка Волноваського району Донецької області збирала відомості про дислокацію та пересування сил антитерористичної операції. Отриману інформацію жінка за допомогою мобільного зв`язку передавала представнику «розвідувального підрозділу» бойовиків.

У січні 2015 року співробітники СБ України затримали зловмисницю за місцем її проживання.

Іллічівський районний суд Маріуполя визнав затриману винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Вирок набрав законної сили.

Прес-центр СБ України