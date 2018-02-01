В воинской части на Житомирщине обнаружено тело офицера с огнестрельным ранением

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В Житомирской области на территории одной из авиационных частей офицер совершил самоубийство.
Об этом сообщил заместитель военного прокурора военной прокуратуры Житомирского гарнизона Алексей Рыхлюк.
Самоубийство военный совершил во время пребывания в наряде. Вероятно из своего табельного оружия - пистолета - у мужчины обнаружили огнестрельное ранение грудной клетки. Рядом с телом была найдена и гильза от пистолета.
"Установлено, что это был случай самоубийства, однако нами отрабатываются другие следственные версии, такие как умышленное убийство и неосторожное обращение с оружием, а также факты доведение до самоубийства", - сообщил Рыхлюк. // УНН
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