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Помощник банкира «обчистил» его винный погреб на 1,2 млн. долларов

01.02.2018 17:18

В США персонального ассистента одного из директоров инвестиционного банка Goldman Sachs Дэвида Соломона обвинили в краже вина на сумму 1,2 миллиона долларов. 

Об этом сообщает Fox Business, передает УНН.

Помощник "обчистил" винный погреб босса на 1,2 млн долларов

40-летний подозреваемый Николас Демейер был арестован во вторник, 16 января, в Лос-Анджелесе.

По данным правоохранительных органов, в период с 2014 года по октябрь 2016-го мужчина украл сотни бутылок вина на сумму более 1,2 млн долл. Среди похищенного — семь бутылок одного из самых дорогих вин в мире — Domaine de la Romanee-Conti (Франция, Бургундия), стоимость которого составляет практически 20 тыс. долл за бутылку.

 

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