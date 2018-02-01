Помощник банкира «обчистил» его винный погреб на 1,2 млн. долларов

В США персонального ассистента одного из директоров инвестиционного банка Goldman Sachs Дэвида Соломона обвинили в краже вина на сумму 1,2 миллиона долларов.

Об этом сообщает Fox Business, передает УНН.

40-летний подозреваемый Николас Демейер был арестован во вторник, 16 января, в Лос-Анджелесе.

По данным правоохранительных органов, в период с 2014 года по октябрь 2016-го мужчина украл сотни бутылок вина на сумму более 1,2 млн долл. Среди похищенного — семь бутылок одного из самых дорогих вин в мире — Domaine de la Romanee-Conti (Франция, Бургундия), стоимость которого составляет практически 20 тыс. долл за бутылку.