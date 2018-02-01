Сходить за хлебом в Бердичеве и умереть (выжить)

Дикий случай произошел в магазине Продмаг на площади Соборной в Бердичеве. 31 января в 22.20 в магазине на площади Соборной в Бердичеве произошел внезапный конфликт между двумя покупателями, закончившийся ножевыми ранениями одного из мужчин.

По предварительным данным молодому парню не понравилось, как разговаривал с ним более старший мужчина. Он достал нож и подрезал собеседника. Свидетели предполагают, что нападавший был в алкогольном или наркотическом опьянении, пишет Бердичів BIZ .

Полиция проводит оперативные мероприятия по поиску преступника, в ближайшее время будет предоставлена официальная информация об этом циничном и диком преступлении.

Раненый посетитель магазина доставлен в реанимационное отделение городской больницы.