Сходить за хлебом в Бердичеве и умереть (выжить)

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Дикий случай произошел в магазине Продмаг на площади Соборной в Бердичеве. 31 января в 22.20 в магазине на площади Соборной в Бердичеве произошел внезапный конфликт между двумя покупателями, закончившийся ножевыми ранениями одного из мужчин.
По предварительным данным молодому парню не понравилось, как разговаривал с ним более старший мужчина. Он достал нож и подрезал собеседника. Свидетели предполагают, что нападавший был в алкогольном или наркотическом опьянении, пишет Бердичів BIZ .
Полиция проводит оперативные мероприятия по поиску преступника, в ближайшее время будет предоставлена официальная информация об этом циничном и диком преступлении.
Раненый посетитель магазина доставлен в реанимационное отделение городской больницы.
По Киеву прошел марш “Национального корпуса”, который назывался “Принесение присяги Национальными дружинами”. В нем приняли участие около 600 человек....