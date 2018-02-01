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В Литве задержали трех российских шпионов

01.02.2018 17:45

В Литве задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Об этом сообщает Lrytas, со ссылкой на правоохранительные органы, передает УНН.

В Литве задержали трех человек за шпионаж в пользу России

Сообщается, что двое из задержанных граждан Литвы служили в армии, а третий работал в литовских ВВС. Их обвиняют в передаче российским спецслужбам информации о военных и стратегических объектах.

Литовские правоохранительные органы, совместно с разведкой, провели десятки обысков по этому делу.

 

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