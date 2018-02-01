Задержан юнец, который, сам не зная зачем, сжег 43 автомобиля и 23 мотоцикла

Поджигатель действовал в парижском пригороде Кашане (департамент Валь-де-Марн) с сентября 2017 года, пишет Le Parisien
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"Он поджигал, а затем шел спать", - сказал один из полицейских, участвовавших в расследовании. По его словам, на счету 19-летнего пиромана, который после задержания сознался в содеянном, 43 автомобиля и 23 мотоцикла.
Одиночные поджоги транспортных средств происходили всю минувшую осень, а к январю 2018 года заметно участились, вызвав панику в городе. Выйти на след поджигателя удалось лишь после нескольких недель активных поисков, пишет France Bleu
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Изучая записи камер наблюдения, полицейские 20 января установили личность подозреваемого. Далее они обнаружили, что юноша уже привлекался к ответственности за поджоги в 2014 году, сообщает ТАСС. Дополнительной уликой стали результаты биллинга: телефон подозреваемого в момент очередного поджога находился поблизости. После сбора этой информации было принято решение задержать подозреваемого.
Полицейским юноша не смог объяснить своих действий. Обычно молодой человек проникал в салон незапертых автомобилей, после чего поджигал сиденья с помощью зажигалки. // NEWSru.com