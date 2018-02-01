В результате взрыва на столичном СТО обгорели четыре машины

В четверг на улице Радищева в Соломенском районе произошло масштабное происшествие: на станции техобслуживания прогремел взрыв. Как сообщают в ГУ НП Киева, сообщение об этом поступило в 11:30.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Правоохранители установили, что во время замены газовой установки на одном из автомобилей взорвался баллон с газом. Пострадавших в результате происшествия нет, огнем были повреждены четыре автомобиля и помещение СТО", – сообщили в ГУ НП Киева. Данные о событии зарегистрировали, продолжается проверка. // Сегодня