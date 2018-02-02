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Министерство обороны США может ввести запрет на смартфоны на рабочем месте

02.02.2018 01:54

Как сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, министр обороны США Джеймс Мэттис хочет запретить военным и гражданским служащим ведомства пользоваться мобильными телефонами на территории министерства.

Источник CNN рассказал, что на данный момент этот вопрос пока еще находится на рассмотрении. Мэттис предлагает ввести для сотрудников Министерства обороны запрет на использование личных мобильных телефонов на рабочем месте, основываясь на информации, которая ранее уже привела к аналогичном ограничению для сотрудников Белого дома.

Министерство обороны США может ввести запрет на смартфоны на рабочем месте

Как утверждает представитель ведомства полковник Роб Мэннинг, недавно Мэттиса ознакомили с угрозой, которую представляют для информационной безопасности носимые устройства, и в настоящее время в Пентагон занимаются пересмотром правил для военнослужащих касаемо смартфонов и носимых устройств.

В большинстве помещений Пентагона отсутствует сигнал сотовой связи. Перед входом в кабинет, содержащий компьютеры и секретные документы, сотрудники должны оставлять свои телефоны в специальном сейфе. Некоторые источники из ведомства утверждают, что запрет может быть следствием нарушения правил сотрудниками, которые проносили свои мобильные устройства в кабинеты с секретными документами. // securenews

 

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