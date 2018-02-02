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В Киеве тело убитого мужчины преступник забетонировал в подвале

02.02.2018 01:05

В Киеве убили 65-летнего мужчину, после чего его тело замуровали в бетон. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева в Facebook.

"Установлено, что на территории частного домохозяйства между погибшим и преступником возник конфликт по поводу похищения последним ноутбука. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов гантелью по голове, причинив ему несовместимые с жизнью травмы. Совершив убийство, злоумышленник вынес тело погибшего в подвал, засыпал дюбелями и залил сверху бетоном", – говорится в сообщении.

В Киеве убили мужчину и залили его тело бетоном

Отмечается, что 1 февраля в ходе проведения следственных действий в частном доме, где произошло убийство, под слоем бетона найдены останки человека.

В ведомстве добавили, что правоохранители установили личность злоумышленника. По факту случившегося открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и провели комплекс необходимых следственных (розыскных) действий. Следственные действия продолжаются. // 112.ua

 

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