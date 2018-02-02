Талибы запретили афганцам разговаривать ночами по мобильным телефонам

Сотовые операторы, действующие в афганской провинции Кундуз, обеспечивают мобильную связь не круглосуточно, а отключают ее с наступлением вечера до раннего утра по требованию талибов.

Об этом агентству «Фергане» рассказал губернатор провинции Асадулла Умархел.

«Когда связь была круглосуточной, талибы несли большие потери. У многих из них имелись сотовые телефоны, и через них американцы и афганская армия вычисляли их местонахождение и уничтожали», - объяснил чиновник решение боевиков «Талибан». Губернатор добавил, что единственная сотовая компания, которая работает круглосуточно - это государственный оператор «Salaam». Но качество сигнала у этой компании по сравнению с местными частными конкурентами гораздо хуже.

Житель города Кундуз Забиулла пожаловался, что представители мобильных компаний не могут не подчиняться указам и требованиям вооруженных боевиков. «Операторы говорят жителям в открытую, что не имеют права включать антенну связи по своему желанию, в противном случае не будет ни их, ни антенны», - сказал Забиулла, добавив, что такая ситуация продолжается около полугода.

В свою очередь жители удаленного от административного центра района Чардара сообщили, что у них вопрос с сотовой связью в районе стоит еще более остро, чем в городе. Местные старейшины утверждают, что связь включается только, когда талибам необходимо связаться друг с другом.

Представители частных мобильных компаний Кундуза от комментариев отказались. Талибы, в свою очередь, подтвердили факт ограничения сотовой связи в ночное время. Более того, один из полевых командиров «Талибана», мулла Дурмухаммад сообщил о решении ограничить сотовую связь не только в Кундузе, но и в некоторых других северных провинциях. «Американцы с помощью БПЛА и другой техники находят нас через мобильные антенны или отправляют своих агентов, которые через сотовые телефоны вычисляют нас. Исходя из этого, мы решили в ночное время до утра, а иногда и днем, отключать полностью мобильную связь. В случае неповиновения ответственность за гибель бойцов «Талибана» будет возложена на сотовые компании»,- заявил полевой командир.

В то же время один из работников управления госбезопасности в провинции Кундуз на условиях анонимности рассказал, что сотовые операторы ежемесячно платят боевикам «Талибана» оговоренную сумму, иначе антенны связи уничтожают вместе с их охраной.

В сентябре 2015 года провинция Кундуз на несколько дней полностью попала под власть движения «Талибан», однако затем была отбита. В 2016 году «Талибан» решил повторно завоевать данный район, но не смог овладеть главным городом провинции. По оценке источников в органах госбезопасности Афганистана, на сегодняшний день территория провинции на 85-90% контролируется боевиками. В каждом районе провинции талибы создали собственные суды, через которые решают большинство вопросов, связанных с местными жителями.