В Генпрокуратуре опровергли легальность выезда Гужвы в Вену

Главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва находился на свободе благодаря внесенному за него залогу размером в полмиллиона гривен. Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении государственного обвинения говорится о том, что решением Шевченковского районного суда Киева в отношении директора ООО "Вести Масс-Медиа" был установлен залог размером 544 тыс. гривень, и эти деньги поступили 27 июня прошлого года.

"Подозреваемый 29.12.2017 вызван для вручения обвинительного акта по 10.01.2018. Однако он не являлся на вызовы, мотивируя это плохим состоянием здоровья. В дальнейшем, 12.01.2018 прокурором в производстве осуществлен выезд до Шевченковского районного суда г. Киева для вручения обвинительного акта до начала судебного заседания в другом уголовном производстве в отношении директора ООО "Вести Масс-Медиа" по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Однако он вновь не явился в суд по причинам нахождения на больничном. В тот же день, то есть 12.01.2018, прокурором были осуществлены повторные вызовы его защитников на 16.01.2018 и на 22.01.2018. Одновременно следует отметить, что в соответствии с положениями уголовного процессуального законодательства по состоянию на сегодняшний день в отношении подозреваемого продолжает действовать избранная судом мера пресечения в виде внесенного им залога", – утверждают в ГПУ.

Следователи отмечают, что по другим уголовным производством относительно уклонения от уплаты налогов Гужва вышел под залог в 1 млн гривен. "В дальнейшем прокурором 08.12.2017 во время обвинительной речи, то есть на завершающей стадии судебного разбирательства, подано ходатайство об оставлении ранее избранной ему меры пресечения (обязанностей не отбывать за пределы Киева) в силе, однако обвиняемый, злоупотребляя имеющимися процессуальными правами путем предоставления в судебные заседания медицинских справок о состоянии здоровья и невозможности явки в суд на этом основании, ограничил право суда на рассмотрение ходатайств прокурора об избрании в отношении обвиняемого дополнительных предупредительных мер. Учитывая изложенное, и учитывая, что директор ООО "Вести Масс-Медиа" сознательно затягивал рассмотрение судом уголовных производств в отношении него, прокурором готовится ходатайство в суд об обращении залога в доход государства и изменения меры пресечения на более строгую", – подытожили в прокуратуре.

Как известно, накануне главный редактор интернет-газеты "Страна" (Страна.ua) Игорь Гужва уехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища.

Напомним, Гужва был задержан 22 июня в Киеве. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, главный редактор издания требовал и получил 10 тыс. долл. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео- и фотодоказательства данного правонарушения.

26 июня за Игоря Гужву, который находился в изоляторе временного содержания, внесли залог в размере 544 тысячи гривен.

В свою очередь сам Гужва заявил, что против него "шьют" сфальсифицированное дело и это якобы его пытались спровоцировать взять деньги, от которых, по его словам, отказался. // Сегодня