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21-летний житель Киевской области зарезал и расчленил отца

02.02.2018 08:36

В Вышгородском районе Киевской области 21-летний мужчина убил и расчленил своего отца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области

"Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении сыну, который нанес смертельные ножевые ранения своему родному отцу, а затем с целью скрыть следы преступления, расчленил и спрятал его тело", - говорится в сообщении.

В Киевской области мужчина убил и расчленил отца

В ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что в октябре прошлого года, по месту жительства в одном из сел Вышгородского района, отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения совершил ссору со своим сыном, которая в дальнейшем переросла в драку, во время которой последний схватил нож и нанес удары в область туловища пострадавшему. От причиненных травм 52-летний мужчина скончался.

После этого, с целью скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело потерпевшего и вывоз за территорию села.

Под процессуальным руководством Вышгородского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры 21-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное уголовное правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. // УНН

 

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