На Буковине 16-летний подросток на родительской машине сбил насиерть пешехода

Во словам 16-летнего водителя, его односельчанин неожиданно выбежал на проезжую часть

В поселке Неполоковцы Кицманского района произошло ДТП со смертельным исходом. Подросток, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, совершил наезд на своего 31-летнего односельчанина. По словам 16-летнего парня, мужчина внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса авто.

"Потерпевший скончался на месте от полученных телесных повреждений. Учитывая возраст юного водителя, легковушкой он управлял без водительского удостоверения", – сообщает Нацполиция Черновицкой области.

Также работники полиции установили, что автомобиль принадлежит родителям парня. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство. // Сегодня