Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

На Буковине 16-летний подросток на родительской машине сбил насиерть пешехода

02.02.2018 08:50

Во словам 16-летнего водителя, его односельчанин неожиданно выбежал на проезжую часть

В поселке Неполоковцы Кицманского района произошло ДТП со смертельным исходом. Подросток, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, совершил наезд на своего 31-летнего односельчанина. По словам 16-летнего парня, мужчина внезапно выбежал на дорогу и попал под колеса авто.

Машина принадлежит родителям несовершеннолетнего водителя. Фото: Нацполиция

"Потерпевший скончался на месте от полученных телесных повреждений. Учитывая возраст юного водителя, легковушкой он управлял без водительского удостоверения", – сообщает Нацполиция Черновицкой области.

Также работники полиции установили, что автомобиль принадлежит родителям парня. По факту ДТП следователи открыли уголовное производство. // Сегодня

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...