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В Южноукраинске будут судить «Фотю» и «Доллара», отбивших у полиции стрелка-«мажора»

02.02.2018 09:02

В Южноукраинский городской суд 31 января передали дело двух местных жителей, которые помешали полиции задержать подозреваемого.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

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Речь идет о деле так называемого «мажора» из Южноукраинска Артура Семенова, который 14 октября 2017 года открыл стрельбу возле ночного клуба и ранил прохожего. Тогда прибывшие на место преступления сотрудники полиции задержали Артура Семёнова, уложили лицом на землю и надели на него наручники. Но в это время подбежала группа молодых людей в количестве 15-20 человек, среди которых были Руслан Фатаев по кличке «Фотя» и Евгений Нирянов по прозвищу «Доллар». Они «взяли в круг» двоих сотрудников полиции и оттеснили их от лежавшего на земле Артура Семёнова и пистолета.

«Двое жителей Южноукраинска возрастом 26 и 30 лет «отбили» своего товарища у правоохранителей. Злоумышленники оттеснили двух сотрудников полиции от задержанного и забрали у него пистолет. После этого они посадили его в автомобиль и скрылись с места происшествия. Действия злоумышленников квалифицированы по части 2 статьи 343 («Влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать выполнению им служебных обязанностей») Уголовного кодекса Украины», - сообщили в полиции.

Напомним, что в отношении «мажора» из Южноукраинска обвинительный акт был направлен в суд 26 декабря. // Преступности НЕТ

 

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