В Украине только за январь на пожарах уже погибли 264 человека

В Украине с начала года на пожарах погибли 264 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В целом, за первый месяц нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 264 и 140 человек соответственно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей спасатели называют собственную халатность граждан.

"Статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях", - говорится в сообщении. // РБК-Украина