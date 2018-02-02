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Виталий Щербо подал в суд на украинскую гимнастку, обвинившую его в изнасиловании в 1991 году

02.02.2018 09:25

Белорусский гимнаст обратился в суд США в связи с обвинениями в изнасиловании гимнастки Гуцу

Шестикратный олимпийский чемпион, советский и белорусский гимнаст Виталий Щербо в четверг сообщил, что обратился в суд США в связи с обвинениями в изнасиловании гимнастки Татьяны Гуцу.

Картинки по запросу Гуцу и Щербо

В октябре 2017 года двукратная олимпийская чемпионка Игр-1992 года украинка Татьяна Гуцу на своей странице в Facebook опубликовала сообщение, в котором заявила, что была изнасилована Щербо. По словам спортсменки, преступление произошло в 1991 году в немецком Штутгарте, когда ей было 15 лет. Гуцу и Щербо вместе выступали за сборную СССР по спортивной гимнастике и за объединенную команду на Олимпиаде 1992 года в Барселоне.

Картинки по запросу Гуцу и Щербо

"Единственное, что могу сказать – я подал на нее в суд. Это естественно, это понятно было с самого начала – я готовился с адвокатами, поэтому в феврале уже будет первое слушание", – заявил Щербо в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он также уточнил, что делом занимается суд Лас-Вегаса. По словам Щербо, "сейчас этот процесс идет".

Щербо отметил, что в случае с обвинениями в его адрес оправдываться "не имеет никакого смысла", потому что сейчас любой человек "может сказать все, что угодно". При этом "доказать все равно ничего здесь невозможно, и люди будут думать, как они хотят", убежден спортсмен.

"Поэтому, как суд пройдет, как все это закончится, если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она (Гуцу) говорит, несостыковки, все, что было сказано неадекватным человеком – тогда можно. А сейчас что говорить? Нечего", – добавил Щербо.

Ранее Татьяна Гуцу заявила, что начнет судебный процесс против Виталия Щербо, которого ранее она обвинила в изнасиловании. // Сегодня

 

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