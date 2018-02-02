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На Николаевщине рецидивист, отсидевший 32 года, получил новый срок за угон

02.02.2018 09:35

Первомайский районный суд приговорил 51-летнего угонщика к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

суд

Ранее сообщалось, что 29 ноября 2017 года 51-летний ранее неоднократно судимый злоумышленник угнал автомобиль в Первомайске. Ориентировку похищенного автомобиля внесли в Единую государственную базу «Угон» и в течение суток его нашли в Кременчуге, а подозреваемого задержали. Сообщалось, что злоумышленник на момент задержания провел в тюрьме 32 года за различные преступления.

Позже оказалось, что он также причастен к совершению в феврале прошлого года угона автомобиля «ВАЗ-2107». В январе этого года обвиняемому вынесли приговор и он получил новый тюремный срок. // Преступности НЕТ

 

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