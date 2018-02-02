На Кировоградщине подонок изнасиловал 10-летнюю дочь сожительницы

В пятницу, 2 февраля, в полицию обратилась местная жительница с сообщением об изнасиловании ее 33-летним сожителем ее 10-летней дочери.

Об этом сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 2 февраля, в Знаменском районе Кировоградской области в полицию обратилась местная жительница 1986 г.р., которая сообщила, что вечером в доме по месту жительства ее 33-й летний сожитель изнасиловал ее десятилетнюю дочь. Этот ребенок этого уже не забудет и пронесет свою боль сквозь всю жизнь", – отметил Аброськин.

"Пока отсутствует строгое наказание отбросов-извращенцев, продолжаем накапливать факты издевательства над малолетними детьми", – добавили в полиции. // 112.ua