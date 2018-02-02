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У Дніпрі затримано підозрюваного у замаху на вбивство військовослужбовців-фельд’єгерыв (відео)

02.02.2018 10:05

Співробітники Служби безпеки України затримали у Дніпрі місцевого мешканця, підозрюваного у збройному нападі та замаху на вбивство військовослужбовців Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку.

У жовтні зловмисник у потязі Київ - Запоріжжя зі зброєю намагався заволодіти таємною кореспонденцією, яку перевозили фельд’єгері. Після невдалої спроби нападу, чоловік утік до Росії, де протягом кількох місяців переховувався від українського правосуддя.

СБУ

У рамках відкритого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що зловмисник повернувся до рідного міста. Під час операції із затримання він намагався чинити збройний опір співробітникам СБ України.

У ході обшуків за місцем проживання нападника правоохоронці виявили зброю, з якою він здійснював напад на фельд’єгерів та підроблений паспорт громадянина України.

Наразі зловмисника доставлено до органів досудового розслідування для обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії. 

 

Прес-центр СБ України

 

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