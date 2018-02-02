На Кубе покончил с собой сын Фиделя Кастро

Старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг покончил с собой на Кубе.

Об этом сообщает кубинское государственное информагентство Prensa Latina.

Сообщается, что в течение нескольких месяцев медики оказывали Кастро помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения.

Ученый оставил предсмертную записку.

На момент смерти 68-летний Кастро Диас-Баларт был советником по науке Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской академии наук, занимался темой инноваций. // УНН