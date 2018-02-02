Кузены, убившие родителей одного из них «за алкоголизм», получили 16 и 6 лет колонии

Красноярский краевой суд вынес приговор двоюродным братьям, которых признали виновными в двойном убийстве родственников в Ермаковском районе. Злоумышленники, один из которых на тот момент был несовершеннолетним, расправились с матерью и отчимом старшего брата. Юноше не нравилось, что родители злоупотребляют алкоголем.

Старшему брату назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему ограничили свободу еще на один год. Младшему подсудимому, которому на момент постановления приговора исполнилось 18 лет, краевой суд назначил 6,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает официальный сайт краевого суда.

Как следует из материалов уголовного дела, в сентябре 2016 года 39-летняя женщина и ее 34-летний сожитель сняли в аренду частный дом в селе Ермаковское. Вместе с ними в доме жили 20-летний сын женщины и 17-летний племянник. Подросток с родителями жил в другом селе и приехал к брату погостить.

"Из-за частого употребления матерью и ее сожителем спиртного сын испытывал к ним неприязненные отношения. Выражая недовольство образом жизни матери и отчима, он предложил брату убить их, на что подросток ответил "давай не сейчас", - говорится в пресс-релизе.

В середине октября 2016 года в вечернее время после очередного застолья сожители пошли спать в разных комнатах. А когда они уснули, молодой человек взял топор на веранде дома, подошел сзади к мужчине и нанес лезвием несколько ударов по голове. Зашедшему в комнату брату он сказал убрать топор, а сам взял нож и два раза ударил в шею потерпевшего.

Затем сын зашел в спальню матери и ударил ее ножом в шею. Женщина пыталась схватиться за лезвие рукой и встать с кровати, но упала на пол. Злоумышленник передал нож подростку, чтобы тот помог убить мать, а сам пошел на кухню. "Несовершеннолетний нанес жертве не менее пяти ножевых ранений в область грудной клетки", - отметили в суде.

Совершив два убийства, молодые люди выбросили нож в топку печи, топор оставили у входа в дом, плотно закрыли шторы и входную дверь на замок и пошли ночевать к бабушке, проживавшей в этом же селе. На следующий день внуки тайком сняли с ее банковской карты восемь тысяч рублей, а вечером заказали такси и уехали в Абакан. С целью скрыться с места преступления братья на попутном транспорте добрались до Краснодара.

Родственники погибшей женщины через несколько дней заподозрили неладное. Они выставили стекло на веранде и проникли в дом, где обнаружили убитых. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и объявили братьев в розыск. Через пять дней их задержали на территории Карасунского внутригородского округа Краснодара и доставили в Красноярск, где заключили под стражу.

В ходе предварительного следствия фигуранты полностью сознались в содеянном и дали признательные показания. Но в суде вину признали частично. Подросток заявил, что он действовал под угрозой физической расправы со стороны брата. Юноша также говорил, что в тот момент, когда он наносил удары, женщина уже была мертва.

"Сын погибшей уверял, что совершил убийства ввиду своего психического расстройства. Но проведенные комплексные психолого-психиатрические стационарные судебные экспертизы каких-либо хронических психических расстройств, болезненных состояний психики у подсудимых не выявили", - говорится в сообщении.

Старшего из братьев признали виновным по п. "а, "ж" ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух лиц, совершенное группой") УК РФ. А младшему инкриминировали п. "ж" ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное группой лиц") УК РФ.

Приговор молодым людям был оглашен в декабре 2017 года, заключили в суде. В законную силу он пока не вступил. // NEWSru.com