На Сватівщині взято під вартою двох учасників розбійного нападу

Сватівським відділом Старобільської місцевої прокуратури повідомлено про підозру двом учасникам розбійного нападу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з погрозою застосування насильства та проникненням у житло, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 січня поточного року двоє невідомих чоловіків в масках проникли на територію подвір’я місцевої мешканки, застосовуючи фізичне насильство та погрожуючи застосуванням зброї, намагалися проникнути у будинок з метою заволодіння майном потерпілої.

Того ж дня правоохоронцями Луганщини двох раніше судимих зловмисників 30-ти та 49-ти років затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі розбійникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 187 КК України передбачає кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Луганської області

(за матеріалами Сватівського відділу

Старобільської місцевої прокуратури)