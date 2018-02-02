Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

На Сватівщині взято під вартою двох учасників розбійного нападу

02.02.2018 10:50

Сватівським відділом Старобільської місцевої прокуратури повідомлено про підозру двом учасникам розбійного нападу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з погрозою застосування насильства та проникненням у житло, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 січня поточного року двоє невідомих чоловіків в масках проникли на територію подвір’я місцевої мешканки, застосовуючи фізичне насильство та погрожуючи застосуванням зброї, намагалися проникнути у будинок з метою заволодіння майном потерпілої.

Картинки по запросу прокуратура Луганської області

Того ж дня правоохоронцями Луганщини двох раніше судимих зловмисників 30-ти та 49-ти років затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі розбійникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Довідково: санкція ч. 3 ст. 187 КК України передбачає кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. 

Прес-служба прокуратури Луганської області
(за матеріалами Сватівського відділу
Старобільської місцевої прокуратури)

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...