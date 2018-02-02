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США заподозрили режим Асада в разработке нового химического оружия

02.02.2018 14:06

Соединенные Штаты Америки заподозрили режим сирийского президента Башара Асада в разработке нового химического оружия. 

Об этом  сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Фото: президент Сирии Башар Асад (kremlin.ru)

По их словам, Асад мог сохранить часть химического арсенала Сирии, несмотря на соглашения с участием России и США, в рамках которых Дамаск должен был передать химическое оружие для утилизации.

По мнению чиновников США, режим Асада мог также модифицировать химическое оружие и применять его в небольших количествах, что свидетельствует о появлении новых видов оружия и способов их доставки.

"Мы оставляем за собой право использовать военную силу для предотвращения или сдерживания использования химического оружия", - отметил один из собеседников, однако не уточнил, насколько масштабной должна быть подобная атака для того, чтобы спровоцировать военное вмешательство США.

По словам второго источника, администрация Трампа надеется на то, что международные санкции и давление из-за рубежа ограничат разработку химического оружия в Сирии.

Напомним, ранее эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказали связь склада химического оружия правительственных войск Сирии с масштабной химической атакой в пригороде Дамаска. // РБК-Украина

 

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