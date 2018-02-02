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У Житомирі правоохоронці затримали кавказця, підозрюваного у вбивстві підприємця (фото)

02.02.2018 14:17

1 лютого у результаті спецоперації працівників кримінальної поліції Житомирщини, бійців КОРДу та УСБУ в обласному центрі затримано іноземця, який півтора року знаходився у міжнародному розшуку за вчинення зухвалого вбивства підприємця на одному із житомирських ринків.

Наприкінці травня 2016 року в одному із закладів харчування на ринку з вогнепальної зброї було вбито 29-річного житомирського підприємця. Тоді винуватцю вдалося зникнути з місця події. Поліцейські, які працювали над розкриттям зухвалого злочину, встановили особу підозрюваного. Чоловіка, вихідця з кавказького регіону, було оголошено у міжнародний розшук.

затримання

 

 

За оперативною інформацією, днями розшукуваний нелегально повернувся до Житомира. Завдяки спланованим діям і злагодженій спільній роботі поліції та працівників УСБУ місцеперебування чоловіка було встановлено, а його самого затримано поблизу одного з торгівельно-розважальних комплексів міста.

 

 

У результаті проведених обшуків за місцем тимчасового проживання затриманого поліція вилучила зброю, наркотичні засоби та інші свідчення протиправної діяльності. Нині тривають подальші слідчо-розшукові заходи.

Відділ комунікації поліції Житомирської області

 

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