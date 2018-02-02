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На Львовщине горел дом букиниста: погибла коллекция из 10 тысяч книг

02.02.2018 14:40

Пламя на площади около 100 квадратных метров тушили почти два часа, на месте происшествия работали 15 пожарных

 

 

Во Львовской области, в селе Средний Горб Яворовского район,а в двухэтажном кирпичном жилом доме произошел пожар. Известно, что владелец жилища занимался коллекционированием книг.

На месте пожара. Фото: ГСЧС

"В момент прибытия пожарных почти весь дом был охвачен огнем. К ликвидации пожара привлекли два подразделения спасателей – 15 человек личного состава и 4 единицы спецтехники", – сообщают в ГСЧС.

Примерно за два часа после сигнала, в 18:40, пламя удалось потушить полностью. В результате пожара уничтожена крыша дома, перекрытие, почти три десятка пластиковых окон, домашние вещи на площади 100 кв.метров, а также уникальная коллекция хозяина – почти 10 тысяч книг. // Сегодня

 

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