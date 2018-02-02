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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 01.02.2018

02.02.2018 14:51

 Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 01.02.2018

До Київського відділу поліції надійшла заява 25-річної жінки про те, що невідомий зловмисник зайшов до приміщення ветеринарної клініки та шляхом ривка відкрито заволодів її мобільним телефоном. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 49-річного чоловіка, від якого надійшли правдиві свідчення.

До Кілійського відділення поліції надійшла заява 32-річної жінки про те, що в міському парку невідомий зловмисник шляхом ривка відкрито заволодів планшетом її неповнолітнього сина. Сума збитку – 3 тисячі гривень. Правоохоронці під час проведення оперативно-розшукових заходів викрили 46-річного чоловіка.

ВК ГУНП в Одеській області

 

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