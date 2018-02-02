Объявлен в розыск экс-замглавы «Нафтогаза» Корнейчук

Об этом во время брифинга заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня объявлено о подозрении и объявлен в розыск заместитель председателя правления "Нафтогаза" Корнейчук. Пользуясь возможностью, зная, что он находится на территории Украины и пока скрывается от следствия, предлагаю ему добровольно обратиться к ГПУ, что очевидно повлияет на квалификацию его преступления", - подчеркнул он.

Напомним, Кабмин уволил Евгения Корнейчука с должности заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2013 года.