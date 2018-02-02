Объявлен в розыск экс-замглавы «Нафтогаза» Корнейчук

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск экс-заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Корнейчука по "делу вышек Бойко".
Об этом во время брифинга заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня объявлено о подозрении и объявлен в розыск заместитель председателя правления "Нафтогаза" Корнейчук. Пользуясь возможностью, зная, что он находится на территории Украины и пока скрывается от следствия, предлагаю ему добровольно обратиться к ГПУ, что очевидно повлияет на квалификацию его преступления", - подчеркнул он.
Напомним, Кабмин уволил Евгения Корнейчука с должности заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2013 года.
По Киеву прошел марш “Национального корпуса”, который назывался “Принесение присяги Национальными дружинами”. В нем приняли участие около 600 человек....