Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Объявлен в розыск экс-замглавы «Нафтогаза» Корнейчук

02.02.2018 15:03

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск экс-заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Корнейчука по "делу вышек Бойко".

Об этом во время брифинга заявил Генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

ГПУ объявила в розыск экс-замглавы "Нафтогаза" Корнейчука

"Сегодня объявлено о подозрении и объявлен в розыск заместитель председателя правления "Нафтогаза" Корнейчук. Пользуясь возможностью, зная, что он находится на территории Украины и пока скрывается от следствия, предлагаю ему добровольно обратиться к ГПУ, что очевидно повлияет на квалификацию его преступления", - подчеркнул он.

Напомним, Кабмин уволил Евгения Корнейчука с должности заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" в июне 2013 года.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...