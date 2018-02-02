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В Украине из-за рака в год умирают больше 200 детей

02.02.2018 15:15

Каждый год в Украине раком заболевают около тысячи детей. Об этом во время брифинга, посвященному Всемирному дню борьбы против рака сообщила директор Национального института рака Елена Колесник.

"Каждый год в Украине заболевают раком чуть больше тысячи детей и где-то 240 из них умирают в первый год (заболевания - ред.). Но статистика по детках лучше - они лечатся комбинированными методами, и они излечиваются", - подчеркнула Е.Колесник.

В Україні через рак помирають приблизно 240 дітей у рік

Кроме того, комментируя профилактику заболевания раком среди взрослых, она добавила, что почти 40% онкологических заболеваний можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни.

"По данным ВОЗ, около 40% всех онкологических заболеваний можно предупредить. Это очень простые вещи - не курить, вести здоровый образ жизни. Например, ожирение - это тоже фактор риска, то есть есть здоровую пищу. Кстати, курение способствует возникновению заболевания раком почти в 10 раз. Эти вещи не требуют почти никакого финансирования, но их надо пропагандировать", - подчеркнула Е.Колесник. // УНН

 

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