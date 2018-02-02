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На столичном госпредприятии выявили махинации с топливом на 1,6 млн.

02.02.2018 15:52

Решается вопрос об избрании меры пресечения

В Киеве прокуратура объявила подозрение одному из бывших руководителей госпредприятия.

На киевском госпредприятии обнаружили махинации с топливом на 1,6 млн: есть подозреваемый

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, заместитель председателя правления АО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта", учредителем и единственным акционером которого является государство в лице Мининфраструктуры, злоупотребляя своим служебным положением, нанес ущерб государству в размере 1,6 млн грн.

Заместитель председателя правления подписал акты приема-передачи нефтепродуктов, что стало основанием для перечисления денег частному предприятию. В то же время фактически нефтепродукты не поступали.

Прокуратура сообщила замглавы правления о подозрении по ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (Служебный подлог) УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. // Сегодня

 

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