На столичном госпредприятии выявили махинации с топливом на 1,6 млн.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения
В Киеве прокуратура объявила подозрение одному из бывших руководителей госпредприятия.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы, заместитель председателя правления АО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта", учредителем и единственным акционером которого является государство в лице Мининфраструктуры, злоупотребляя своим служебным положением, нанес ущерб государству в размере 1,6 млн грн.
Заместитель председателя правления подписал акты приема-передачи нефтепродуктов, что стало основанием для перечисления денег частному предприятию. В то же время фактически нефтепродукты не поступали.
Прокуратура сообщила замглавы правления о подозрении по ч.2 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (Служебный подлог) УК Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. // Сегодня
По Киеву прошел марш “Национального корпуса”, который назывался “Принесение присяги Национальными дружинами”. В нем приняли участие около 600 человек....