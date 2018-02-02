Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

В красноярском отеле 61-летний педофил-уголовник изнасиловал 8-летнюю фигуристку

02.02.2018 16:05

Полиция Красноярска задержала мужчину, которого подозревают в дерзком сексуальном преступлении. Прямо в гостинице злоумышленник надругался над малолетней спортсменкой. Школьница приехала в город для участия в соревнованиях по фигурному катанию.

Предполагаемый педофил был задержан в Свердловском районе Красноярска, сообщает Newslab.ru со ссылкой на полицию.

Картинки по запросу осторожно педофилы

Преступление было совершено в ночь на 2 февраля. Мужчина пробрался в здание гостиницы "Сапфир", расположенной в доме N4 на Высотной улице, и изнасиловал в номере восьмилетнюю школьницу. Известно, что она приехала в Красноярск из другого города на соревнования по фигурному катанию.

На поиски насильника подняли весь личный состав красноярской полиции. Около 16:00 поступила информация о том, что педофила удалось поймать. В Свердловском районе наряд ППС обратил на остановке внимание на мужчину, внешний облик которого соответствовал ориентировке. В итоге подозреваемый был схвачен.

Под следствием оказался 61-летний житель Красноярска. По данным источника Newslab.ru, он уже был судим за мошенничество и "телефонный терроризм".

Силовики направили предупреждение в адрес частной охранной фирмы, сотрудники которой допустили халатность. Представление вынесено и руководству гостиницы, сообщает агентство Sibnovosti.ru. // NEWSru.com

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...