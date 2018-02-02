В красноярском отеле 61-летний педофил-уголовник изнасиловал 8-летнюю фигуристку

Полиция Красноярска задержала мужчину, которого подозревают в дерзком сексуальном преступлении. Прямо в гостинице злоумышленник надругался над малолетней спортсменкой. Школьница приехала в город для участия в соревнованиях по фигурному катанию.

Предполагаемый педофил был задержан в Свердловском районе Красноярска, сообщает Newslab.ru со ссылкой на полицию.

Преступление было совершено в ночь на 2 февраля. Мужчина пробрался в здание гостиницы "Сапфир", расположенной в доме N4 на Высотной улице, и изнасиловал в номере восьмилетнюю школьницу. Известно, что она приехала в Красноярск из другого города на соревнования по фигурному катанию.

На поиски насильника подняли весь личный состав красноярской полиции. Около 16:00 поступила информация о том, что педофила удалось поймать. В Свердловском районе наряд ППС обратил на остановке внимание на мужчину, внешний облик которого соответствовал ориентировке. В итоге подозреваемый был схвачен.

Под следствием оказался 61-летний житель Красноярска. По данным источника Newslab.ru, он уже был судим за мошенничество и "телефонный терроризм".

Силовики направили предупреждение в адрес частной охранной фирмы, сотрудники которой допустили халатность. Представление вынесено и руководству гостиницы, сообщает агентство Sibnovosti.ru. // NEWSru.com