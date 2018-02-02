ГПУ намерена объявить беглого Гужву международный розыск

Генеральная прокуратура Украины намерена объявить в международный и национальный розыск главного редактора портала "Страна.ua" Игоря Гужву.

Об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Безусловно, сейчас мы будем ходатайствовать… об изменении меры пресечения в виде розыска международного, сначала государственного, а потом международного... Гужва позорно удрал с этапа дебатов, не давая продолжить судебное заседание", - сказал он.

При этом Луценко подчеркнул, что ни о каких политических преследованиях Гужвы речь не идет.

"Ни о каких политических преследованиях речь не идет. Речь идет об экономических преступлениях и общеуголовном преступлении в виде вымогательства", - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, ГПУ официально сообщила о подготовке ходатайства об изменении меры пресечения Гужве.

Ранее стало известно, что Игорь Гужва попросил политическое убежище в Астрии и вскоре покинул территорию Украины.

Свой отъезд главред "Страны" пояснил угрозами физической расправы и убийства. Он также утверждает, что на него неоднократно совершались покушения, в частности, сторонниками организации С14.