ГПУ намерена объявить беглого Гужву международный розыск

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Генеральная прокуратура Украины намерена объявить в международный и национальный розыск главного редактора портала "Страна.ua" Игоря Гужву.
Об этом сегодня на брифинге сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.
"Безусловно, сейчас мы будем ходатайствовать… об изменении меры пресечения в виде розыска международного, сначала государственного, а потом международного... Гужва позорно удрал с этапа дебатов, не давая продолжить судебное заседание", - сказал он.
При этом Луценко подчеркнул, что ни о каких политических преследованиях Гужвы речь не идет.
"Ни о каких политических преследованиях речь не идет. Речь идет об экономических преступлениях и общеуголовном преступлении в виде вымогательства", - подчеркнул генпрокурор.
Напомним, ГПУ официально сообщила о подготовке ходатайства об изменении меры пресечения Гужве.
Ранее стало известно, что Игорь Гужва попросил политическое убежище в Астрии и вскоре покинул территорию Украины.
Свой отъезд главред "Страны" пояснил угрозами физической расправы и убийства. Он также утверждает, что на него неоднократно совершались покушения, в частности, сторонниками организации С14.
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