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«Київгаз» попереджає громадян про нові випадки «лічильникового» шахрайства

02.02.2018 16:31

ПАТ «Київгаз» засвідчує Вам глибоку повагу та просить сприяння у поширенні соціально важливої інформації про новий вид шахрайства із встановленням квартирних лічильників у місті Києві. 

Шахраї звертаються до киян переважно похилого віку із пропозицією придбати індивідуальний пристрій обліку за ціною 4900 грн. Пояснюють, що лічильник встановлять нібито вже наступного дня, а вартість пристрою та проведених робіт буде повністю компенсовано протягом десяти календарних днів, що стало можливим у зв’язку із останніми змінами до законодавства.

Картинки по запросу "Київгаз"

У відповідності до вищезазначеного оприлюднюємо наступну інформацію:

1. Середня вартість пристрою та робіт зі встановлення квартирного лічильника в середньому становить 2500 грн.

2. Шахраї пропонують придбати застарілу модель лічильника, ринкова вартість якої насправді є в 6-7 разів меншою від запропонованої ціни.

3. Визначення порядку і розмірів компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу покладено на Кабінет Міністрів України. Станом на сьогоднішній день відповідний порядок не визначено.

Просимо киян не бути байдужими до проблеми масової активізації шахраїв та поширювати інформацію про актуальні схеми шахрайства серед осіб похилого віку. На жаль, у більшості випадків представники Національної поліції склад злочину не вбачають, а вірогідність повернення сплачених коштів є досить малою.

Відділ із зв'язків з громадськістю ПАТ "Київгаз"

 

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