ГПУ подбирается к экс-главе правления «Нафтогаза» Бакулину по делу о «вышках Бойко»

Генеральная прокуратура Украины обратится в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с экс-председателя правления НАК "Нафтогаза" Евгения Бакулина по делу "вышек Бойко".

Об этом сообщил на брифинге Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"На данном этапе также запланировано представление в ВР с просьбой предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности господина Бакулина. Это представление будет внесено на следующей неделе в ВР", - сказал Генпрокурор.

Напомним, в ноябре 2017 года Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея, экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова, экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, экс-главу "Нафтогаза" Евгения Бакулина, экс-губернатора Черкасской области Сергей Тулуб и другие.

Как сообщал УНН, 5 декабря 2017 года Генпрокурор сообщил, что следствие по делу "вышек Бойко" подходит к завершению.

Отметим, 31 января 2018 года Печерский районный суд Киева применил председателю наблюдательного совета ОАО "Вернум Банк" Натальи Игнатченко, которая подозревается в присвоении вместе с другими участниками ОПГ Януковича средств "Черноморнефтегаза" в сумме 3,2 млрд грн при закупке "вышек Бойко", меру пресечения в виде частичного домашнего ареста.